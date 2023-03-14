Ordu’da 14 Mart Tıp Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Ordu’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, çelenk sunumu ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Törende konuşan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, ilk olarak deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Coşkun, depremin yaralarını sarmak adına doktorlar ve tüm sağlık çalışanları olarak çalışmaların devam edeceğini söyledi ve katılımcıların bayramını kutladı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, törende yaptığı konuşmada İl Sağlık Müdürlüğü olarak deprem bölgelerine ciddi destek sağladıklarını ifade ederek, katılımcıların tıp bayramını kutladı.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Taşçı ise yaptığı konuşmada, “Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetmiştir. 528 sağlık çalışanı ise halen tedavi altında. Deprem nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 14 Mart, 1827 yılından bu yana ülkemizde kutlanmakta olan tıp bayramının amacı, sağlığın ve bu uğurda emek veren herkesin ne denli kıymete değer olduğunu, Türk hekiminin ne kadar büyük bir önem taşıdığını, sağlık hizmetinin bireysel değil bir ekip işi olduğunu hatırlatmak ve sağlık çalışanlarını yılda bir gün de olsa zorlu çalışma şartlarından uzaklaştırıp hak ettikleri saygıyı onlara yaşatmak olmalıdır. Deprem bölgelerinde kurulan sahra hastanelerinde binlerce doktor, hemşire ve sağlık çalışanı önceki yıllarda olduğu afetlerde olduğu gibi yine tek yürek oldu ve afetzedelere büyük bir özveri ile seferber olarak görev yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ben tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Protokol üyeleri ve hekim adaylarının da katıldığı program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.