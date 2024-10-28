Ordu’nun Ünye ilçesinde 101 öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “29 Ekim” koreografisi oluşturdu.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri Beden Eğitimi Öğretmenleri İlker Demir, Ali Arslan, İbrahim Çetin ve Levent Çiloğlu’nun öncülüğünde Cumhuriyet’in 101’inci yılı nedeniyle özel bir koreografi hazırladı. Öğrenciler, okulun bahçesinde toplanarak 29 Ekim koreografisi oluşturdu. Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel 101 öğrencinin görev aldığı koreografi havadan görüntülendi.

Düzenlenen koreografi ile ilgili teşekkürlerini ileten Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101’inci yıl kutlamalarını okulda başlattıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.