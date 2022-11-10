Ordu’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu. Trafikte seyir halinde bulunan sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ordu’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu. Trafikte seyir halinde bulunan sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu’da anma töreni düzenlendi. Altınordu ilçesinde düzenlenen törende Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer çelenk sundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı. Bu sırada karayolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı okudu.

Ünye’de 10 Kasım programı yapıldı

Ünye ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 84’üncü yılı dolayısıyla ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından çelenk sunuldu. Sonrasında da saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri ile beraber hayat durdu. Bazı sürücüler de araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.

Fatsa’da saat 09.05’te hayat durdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Törende, Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından çelenk sunuldu, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Perşembe’de 10 Kasım programı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım çelenk sundu. Ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kumru’da 10 Kasım dolayısıyla ile tören düzenlendi

Kumru ilçesinde de Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kumru Kaymakamlığı ve Kumru Belediyesi’ne ait çelenkler sunuldu. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.