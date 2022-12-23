Mili Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve velilere yönelik başlatılan ’Aile Okulu Kursları’ çerçevesinde Ordu genelinde 10 bin 319 veliye eğitim verildi.

Mili Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve velilere yönelik başlatılan ’Aile Okulu Kursları’ çerçevesinde Ordu genelinde 10 bin 319 veliye eğitim verildi.

İletişimi ve eğitimi önemseyen, velilerin çocukları ile daha güçlü bağlar kurmasını amaçlayan proje, Ordunun Fatsa ilçesinde devam ediyor. Bu çerçevede Fatsa Sakarya Ortaokulu’nda Halk Eğitimi Merkezi tarafından velilere yönelik kurslar düzenlendi.

Eğitici öğretmenler tarafından drama eşliğinde velilere yönelik verilen eğitimlerde çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Aile Okulu Projesi İlçe Koordinatörü Eylem Aydın, gerçekleşen eğitimlerin önemine değindi. Aydın, "Bu kursların hem velilerin bilinçlenmesinde, hem de okul-veli işbirliğinin güçlenmesinde önemi çok büyüktür. Yıl sonuna kadar bu eğitimlerimizden tüm velilerimizin yararlanmasını hedefliyoruz. Fatsa ilçemizde 74 kursta 2 bin 677 veliye eğitim verildi. İlimizde ise toplamda 10 bin 319 veli düzenlenen eğitimlerden faydalandı” dedi.