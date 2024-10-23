Ordu’nun yüksek kesimli bölgeleri ve yaylaları, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde farklı noktalarda çekim yaparak bu manzaraları kaydetti.

Yaylaların yeşil ile mavinin her tonunu barındıran zengin doğası, karla kaplanınca bambaşka bir güzellik kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte besiciler, hayvanları ile birlikte yayladan dönüş yoluna geçti. Besicilerin yaklaşık 2 gün sürecek zorlu yolculukları ortaya eşsiz manzaralar çıkarttı. Kış mevsiminin sunduğu manzaralar, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz anlar yaşattı. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın güzelliklerinin kış mevsiminde nasıl bir görsel şölen sunduğunu gözler önüne serdi.

Sadece kış mevsiminin güzelliklerini değil, Ordu’nun zengin kültürel yapısını da yansıtan görüntüler, karla kaplı yaylalarda yürüyüş yapan aileler, çocukların kartopu oynadığı anlar ve hayvanların beyaz örtü üzerindeki hareketleri, bölgenin canlılığını gözler önüne serdi. Bu doğal ortam hem fotoğrafçılar, hem de doğaseverlerin ziyaret ettiği noktalar oldu.

Her mevsiminde farklı bir güzelliğe sahip olan ancak kış turizmi zengin olan Ordu’da ortaya çıkan görüntüler, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Ordu ve kar manzaraları. Böyle bir memleket görülmemiş dünyada” notunu düştü.