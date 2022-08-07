Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışına açılıp, yazılım, tarım, hayvancılık, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji projeleri Ordu’yu yatırım şehrine dönüştürdüklerini söyledi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak tarımdan turizme, teknolojiden enerjiye birçok alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Ordu’ya kattığı değer, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Başkan Güler’in belediyecilik açısından yerel kalkınmaya örnek gösterilen ve Ordu ekonomisine değer katan bu çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacıyla ulusal medya temsilcileri ve iş insanları Ordu’ya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği tarafından düzenlenen ve ulusal medyanın ekonomi alanında tanınan gazeteci ve yazarları ile Türkiye’de bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanlarının da katıldığı program kapsamında ‘Ordu Ekonomisi ve Projeleri’ konulu bir toplantı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Başkan Güler’in yanı sıra Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak ve çok sayıda ekonomi yazarı ve iş insanı katıldı.

Toplantıda ağırlıklı olarak, klasik belediyeciliğin dışında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar masaya yatırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu ekonomisini güçlendirmek için yaptıkları proje ve çalışmalarla ilgili ekonomi gazetecilerine ve toplantıya katılan iş insanlarına bilgiler verdi.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’DA ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇTİK”

‘Biz Ordu’da klasik belediyecilik yapmıyoruz’ diyerek sözlerine başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir model ile çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir olarak önemli şirketler kurduklarını ve klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarını aktaran Başkan Güler, “Biz Ordu’da klasik belediyecilik yapmıyoruz. Çöp topla, asfalt dök, kaldırım yap bunlar yapılması gerekenler. Biz bunun dışında yeni bir belediyecilik anlayışıyla, üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, gıda güvenliği, şehircilik, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık. Şirketler kurduk. Klasik belediyeciliğin dışında yazılım, tarım, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ordu, İstanbul’da iki veya üçüncü nüfus yurt dışında büyük bir Ordulu grup var ve onlarla köprü kuran bir yapımız var” dedi.

“ORDU’YU 4 MEVSİM YAŞANAN BİR İL YAPTIK”

‘3 Ay Değil 12 Ay Ordu’ sloganı ile Ordu’yu 4 mevsim yaşanan bir il haline getirdiklerinin altını çizen Başkan Güler, iklim değişiklikleri ile Ordu’nun gelecekte çok önemli bir yerleşim merkezi olacağını ifade etti.

Ordu’yu hareketlendirmek adına yapılan faaliyetlere de vurgu yapan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle iklim değişikliğini göz önüne alarak burası gelecekte önemli yerleşim merkezlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Eskiden Ordu, yaz ayalarında gurbetteki vatandaşlar gelip fındıklarını toplayıp giderlerdi. Biz de ‘3 Ay Değil 12 Ay Ordu’ ve Ordu’yu 4 mevsim yaşayın dedik ve kışı devreye soktuk, kayak merkezlerini hareketlendirdik. Kış aylarında da esnafımız iş yapıyor, hareketlilik devam ediyor. Denizimizi 3 ay kullanıyorduk artık 12 ay kullanıyoruz. Dünyanın en iyi dalgalarının burada olduğunu keşfettik ve sörf okulu açtık. Uzak doğudan ve birçok ülkeden sörf yapmak için gelen misafirlerimiz var”

“BELEDİYE OLARAK HER ALANDA ROL MODEL OLUŞTURDUK”

Tarım, teknoloji, enerji ve daha birçok alanda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Güler, yapılan bu çalışmalarla bir rol model oluşturduklarının altını çizdi.

Başkan Güler, “Ordu’da bir hayvan oteli kurduk. Kış aylarında hayvan bakmak zor. Üreticilerimiz ucuz satıp baharda yeniden pahalı bir şekilde almasın diye oteli kurduk. Biz orada hayvanlara kış boyunca bakıyoruz, bahar ayı geldiğinde de sahiplerine teslim ediyoruz. Rent a car gibi rent a cow yaptık. Bu denli güzel ve farklı uygulamalarımız var. Fındık üreticilerimizin her zaman yanındayız ve fındık alanında önemli projeleri hayata geçirdik. İl dışında yaşayan ve Ordu’ya gelip fındık toplamakta zorlanan vatandaşlarımızın bahçelerini kiralayarak her şeyini biz üstlendik. Kompozit malzemeden tekne üretimi yapıyoruz. Şimdilerde yat ve üretimine geçmek üzereyiz. Yazılımı tamamen bize ait olan GSM’li su sayıcı üretiyoruz ve satışını yapıyoruz. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriyoruz. Fındık dışında alternatif ürünlere yöneldik. Fındıktan dönümde 2 bin 2 bin 500 TL kazanırken tıbbi aromatik ürünlerden 35-40 bin TL kazanma imkanı var. Değişik sahalara uzanan çalışmalar yapıyoruz. Siyez, salep gibi ürünler üretiyoruz. Bamya üreterek hasatını gerçekleştirdik, enginar denemeleri yaptık. Rüzgâr santralleri kurmak için önemli bir mesafe kat ettik. İzinleri alındı. HES ve güneş enerjilileri ile ilgili çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çöpten elektrik üretiyoruz. Çöp korkulan bir maddeyken bizim için elektrik ürettiğimiz bir ham maddeye dönüştü”

“3 YILDA 1600 KM ASFALT YOL YAPTIK”

Klasik belediyeciliğin gerekliliklerini de aksatmadan sürdürdüklerini ve kısa sürede önemli işler yaptıklarını dile getiren Başkan Güler, en uzun karayolu ağına sahip olmalarına rağmen üç yılda 1600 km asfalt yol yaptıklarına vurgu yaptı.

Belediyeye kazandırılan iş makinaları ile daha hızlı çalıştıklarının da altını çizen Başkan Güler, şu bilgilere yer verdi:

“Klasik belediyeciliğin dışına çıktığımız çalışmaların yanı sıra 198 adet iş makinasını belediyemize satın aldık. Asfaltımızı, yolumuzu tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. 3 yılda 1600 km asfalt yol yaptık. Ordu karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyükşehir fakat 27 bin 500 km yolu var. Biz şuanda kendi yolumuzu tamamen kendi imkânlarımızla yapıyoruz”

“KARADENİZ-AKDENİZ YOLU İLE ÜNYE LİMANI BÜYÜK ÖNEM KAZANDI”

Ünye limanının Karadeniz-Akdeniz yolu ile büyük bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Güler, Kayseri ve Sivas gibi illerinde sahil kenti olduklarını belirtti.

Ünye limanının stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Başkan Güler, sözlerine şöyle tamamladı:

“Stratejik olarak Ünye limanını Akdeniz ile birleştiriyoruz. Karadeniz-Akdeniz Yolu ile 8 saatte Mersin’e inme imkânı sunuyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeye kıyısı olan bir iç deniz üzerinden önemli bir limana sahibiz. Bu lojistik konusunda çok önemli fikirler verebilir. Biz Sivas’ın ve Kayseri’nin sahil kentiyiz. Kayserililer 4, Sivaslılar ise 2 saatte denize ulaşabilecekler”

BELEDİYE ÇALIŞMALARININ ANLATILDIĞI BİR SUNUM YAPILDI

Başkan Güler’in konuşmasının ardından Ordu tanıtım filmi izlendi. Bu kısa film gösterisinin ardından Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını konu alan bir sunum yapıldı.

BAŞKAN GÜLER, TÜM SORULARI İÇTENLİKLE YANITLADI

Programın son bölümünde ise soru-cevap kısmına geçildi. Bu bölümde de ekonomi gazetecileri ve iş insanları Başkan Güler’e sorular yöneltirken, sorun tüm sorulara Başkan Güler’de içtenlikle cevap verdi.