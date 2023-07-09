Ordu Valisi Tuncay Sonel, etkili olan sel sonrası mahsur kalan 2 vatandaşın kurtarıldığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ordu’da akşam saatlerinde başlayan sağanak Altınordu ilçesinde sele dönüştü. Çok sayıda işyeri ve evlerde su baskınları meydana gelirken, heyelanlar meydana geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesine 92, Fatsa ilçesine 120 ve Perşembe ilçesine 130 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Vali Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Altınordu’da Bülbül Deresi taşmış, tedbir amaçlı trafikte bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Şu an itibari ile trafikte yollarımız açıktır. Bülbül Deresi’nde de su seviyesi düşmeye başlamıştır. Altınordu merkezdeki birçok ev ve işyerine su basmış , ekiplerimizce su tahliye işlemleri yapılmakta , sabah da zarar ve hasar tespit çalışmalarımız başlayacaktır. Altınordu Akçatepe Mahallesi’nde mahsur kalan Hüseyin Topuz (66) isimli vatandaşımız kolundan yaralı olarak kurtarılmıştır, Kökenli Kırsal Mahallsi’nde mahsur kalan Hacer Şensoy (73) isimli vatandaşımız ekiplerimizce kurtarılarak güvenli yere alınmıştır. Herhangi bir can kaybımız çok şükür bulunmamaktadır. Tüm ekiplerimizle birlikte 19 ilçemizde sahadayız” ifadelerine yer verdi.