Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreye kadar ulaştığını, ildeki ortalama kar kalınlığının 82 santimetre olduğunu, bazı noktalarda hayatın olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren başlayan ve yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının, Ordu’da de bazı olumsuzluklara neden olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, 26 Kasım Salı günü Altınordu, Gülyalı ve Perşembe ilçeleri hariç, 14 ilçenin tamamında, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise kısmen eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları sebebiyle enerji sağlanamayan mahalle sayısının 154, haberleşmenin sağlanamadığı mahalle sayısının ise 49 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Devam eden kar yağışı nedeniyle Akkuş ilçemizde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı ilimizde kar nedeniyle kapanan 220 mahalle yolunun 182’si 26 Kasım Salı günü saat 10.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı durumda olan 38 mahalle yolunu açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sürdürülüyor” denildi.