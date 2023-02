Ordu Üniversitesi’nde, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar Adıyaman’a hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında ülke genelinde başlatılan ayni yardım kampanyasına Ordu Üniversitesi akademik ve idari personeli de katkıda bulundu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde toplanan su, gıda, kıyafet, ayakkabı, halı, battaniye, yorgan, çadır, ısıtıcı, bebek bezi, hijyen malzemesi gibi birçok ayni yardım paketlenerek bir tır ve kamyona yüklendi, ardından dualarla Adıyaman’a uğurlandı. Üniversiteden yola çıkan yardım malzemeleri, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi yetkilileri tarafından teslim alınacak.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Rektör Akdoğan, “Milletimizin başı sağ olsun, Allah milletimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Deprem bölgesinde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında olan kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmalarını temenni ediyoruz. Şunu bir kez daha gördük ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek yürek olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu acı olayı hep birlikte telafi etmeye, yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de Ordu Üniversitesi olarak Ordu Valiliği ve AFAD ile iş birliği içerisinde Üniversitemizdeki akademik ve idari personel arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte bir tır ve bir kamyon gıda malzemesi, battaniye, yorgan, çocuk bezi, ısıtıcı, hijyen malzemesi gibi birçok yardım malzemesini temin ederek yükledik. Bu yardımların devamı gelecek, biz maddi ve manevi anlamda depremzede kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.