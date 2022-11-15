Meşhur ’Ordu tostu’ bu lezzetini odun ateşinde pişen ekmeğinden alıyor.

Meşhur ’Ordu tostu’ bu lezzetini odun ateşinde pişen ekmeğinden alıyor.

Ordu’nun fındıktan sonraki simgesi haline gelen tost ekmeğinin sırrını 15 yıldır ’Ordu tostu’ ekmeği üreten Zafer Koç anlattı. Koç, tost ekmeğinin 5 saatte hazırlandığını, pişerken de lezzetini odun ve kabuk ateşinden aldığını söyledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır fırın işletmeciliği yapan Zafer Koç, Ordu’nun coğrafi işaretli ürünlerinden olan Ordu tostunun ekmeğini de 15 yıldır üretiyor. Ordu tostunun büyüklüğü ve lezzeti bu ekmekten geliyor. Ekmeğin yoğrulup pişmesi yaklaşık 5 saat sürüyor.

15 yıldır özellikle Ordu tost ekmeği ürettiğini belirten Zafer Koç, Ordu tostu ekmeğini geliştirip tanıtmaya önem verdiklerini belirterek, “1996’dan beri fırın işletmeciliği yapıyoruz ama son 15 yıldır özellikle Ordu tostu ekmeğine daha çok önem vermekteyiz ve geliştirip tanıtmaya çalışıyoruz. Ordu tostu ekmeğinin özellikleri büyüklüğü, içinin sıkı olması, ununda katkısız olması, işçiliği, emeği, odun ve kabuk ateşinde pişmesi özellikle de kara fırın olarak tabir ettiğimiz fırında pişmesi ve lezzetiyle bayağı meşhur bir ekmeğimizdir” şeklinde konuştu.

“Artık fındığın yanında tost ekmeği de götürülüyor”

Çevre illerde Ordu tostu ekmeğinin ününün gittiğine değinen Zafer Koç, “Yaklaşık iki saat piştiği için daha lezzetli olup normal ekmek olarak da tüketilebilir. Ama daha çok tost ekmeği olarak kullanılmaktadır. Tost ekmeği Ordumuza ait coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Git gide çevre illerde her geçen gün fındığın yanında bir pakette tost ekmeği götürülüyor. İl dışında gurbetçilerimiz gittikleri yere hatta ülke dışına bile götürmekte” ifadelerine yer verdi.

“1 hafta, 10 gün dayanıklı”

Koç, ekmeğin 1 hafta veya 10 gün kadar dayanıklı olduğunu söyleyerek, “Biz ekmeğin serin ve kuru yerde muhafaza edilmesini öneriyoruz özellikle buzdolabında. Buzdolabında 1 hafta, 10 gün tabii ki dondurucuda daha uzun süre muhafaza ediliyor kesinlikle dışarıda bekletilmemeli” dedi.

“Ekmeğin içi sıkı olmalı”

Ekmeğin yapımında dikkat edilmesi gereken hususların olduğunun altını çizen Koç, “Ordu tost ekmeğinin unu özellikle katkısız olmalı ki içerisinde gözenek olmasın. İçerisinde gözenek olursa tost yaparken içindeki malzemeler dışarı taşar. O yüzden içi sıkı olmalı. Ona göre unumuzu seçiyoruz. Yapım aşaması ise bayağı bir meşakkatlidir zaman alıyor dinlene dinlene yapılıyor. Bir tost ekmeğinin yoğrulup pişmesi beş saati bulmaktadır. Tabii, bunun yanında pişerken de özellikle fındık kabuğu ve odun kullanılıyor ki lezzeti daha çok artsın diye” ifadelerini kullandı.

Ordu tostunu tanıtan kişi

Yaklaşık 60 yıldır Ordu tostu satarak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Kahraman Arslan, tostu ilk Ordu’ya tanıtan kişi olduğunu belirterek, ekmeğinin lezzetli olmasının tostun özelliklerinden biri olduğunu söyleyerek, “Bu Ordu tostunun sistemi tamamen bana ait. Ordu’nun ekmeği, havası, suyu, eti çok lezzetli bunlara ufacık rötuşlar yapınca kral gibi bir tost ortaya çıkıyor” dedi.

“Lezzeti müşterileri şaşırtıyor”

Ordu tostunu yiyen kişilerin tekrar tost yemeye geldiğine dikkat çeken Arslan, “Müşteriler şaşkın kalıyorlar. ’Böyle bir lezzet nasıl olur’ diyorlar. Gidiyorlar, tostu yemeye bir daha geliyorlar. Herkes tost yapıyor. Ben tost yapmayı ustam Kemal Yamaner’den öğrendim. Bu tostun öğrenerek yapılması gerekiyor. Ben baktım yaptım diyerek olmaz bu iş" şeklinde konuştu.