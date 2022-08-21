Ordu’da yetiştirilen sebzelerin verimini arttırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir çalışmaya imza atıldı. Belediyeye ait deneme seralarına yerleştirilen bombus arıları ile seralardaki verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ordu’da yetiştirilen sebzelerin verimini arttırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir çalışmaya imza atıldı. Belediyeye ait deneme seralarına yerleştirilen bombus arıları ile seralardaki verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen tarımsal faaliyetlerde verimliliği artırma çalışmaları artıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin tohumdan yetiştirerek deneme seralarında ürettiği fidelerde verimi ve kaliteyi artırmak için doğal tozlaşmayı sağlayacak bombus arıları, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği ile seralara yerleştirilirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında takip edilecek bu çalışma, ileriki yıllarda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, sebze yetiştiriciliği ile ilgili bazı deneme çalışmalarının yapıldığını aktararak yeni bir çalışma olan bombus arılarının seralarda kullanılmaya başladığını söyledi. Çalışma hakkında bilgi veren Daire Başkanı Ultav, “Bu yıl üreticilerimize dağıtımını yaptığımız yazlık sebze fidelerini tohumdan yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz yazlık sebze fidelerini seramıza dikip fideden hasada kadar gelişimlerini gözlemliyoruz. Bunun yanında verim ve kaliteyi artırmaya yönelik de bazı çalışmalarımız var. Bu çerçevede Ordu Arıcılık Araştırma Enstitümüzle iş birliğinde bir adet bombus arısı kolonisini seramıza yerleştirdik. Bu sayede verim ve kaliteyi artırmak istiyoruz” dedi.

Seralarda yapılan bu çalışmanın gözlemlenerek ileriki yıllarda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Daire Başkanı Ultav, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere seralar zararlı böceklere karşı file ile kapatıldığı için doğal tozlaşmayı sağlayan arılar sera içerisine giremiyor. Bu durum verim ve kalite kaybıyla birlikte üründe şekil bozukluklarına sebep oluyor. Buna karşılık seralarda tozlaşma sağlamak amacıyla bazı kimyasallar veya çiçeklerin silkelenmesi gibi işçiliği ve maliyetleri artıran uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamaların yerine sera içerisine bombus arısı kolonisi bırakılarak doğal tozlaşma sağlanabiliyor. Bizler de yaptığımız bu çalışmayla bombus arısı uygulamasının seralarda ne şekilde yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıllarda bu uygulamayı örtü altında sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerimize tavsiye edip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”