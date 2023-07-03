Ordu’nun Ünye Limanı’nda son dönemde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sonrası Karadeniz’in en önemli limanlarından biri haline gelen Ünye Limanı’nda aynı anda 3 gemi birden Ro-Ro sevkiyatı gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, Karadeniz’in en önde gelen limanlarından biri olmasına çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün hareketleniyor. Başkan Güler’in çalışmaları ile Ro-Ro deniz taşımacılığı, konteyner kruvaziyer ve deniz turizmiyle adından söz ettirmeye başlayan Ünye Limanı, ihracat ve ithalatın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Yurt dışı ihracatlar hız kazandı

Başlatılan çalışmalar sonrası, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan liman meyvelerini vermeye başladı.

Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi arttırılarak, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Liman’ında yurt dışı ihracatları da hız kazandı.

Karadeniz’deki 6 limandan daha büyük

Karadeniz’e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası, limanda kruvaziyer seferleri arttı.

Aynı anda 3 gemi yükleme boşaltma yaptı

İhracat ve ithalatın merkezi olmaya aday olan Ünye Liman’ın da Ordu tarihinde ilk kez uluslararası sevkiyat yapan 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma yaptı.