İstanbul Yenikapı sahil etkinlik alanında düzenlenen ‘13. Ordu Tanıtım Günleri’ne, yöresel şive ile yazılı duyurular damga vurdu.

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ‘13. Ordu Tanıtım Günleri’ Yenikapı sahil etkinlik alanında yapıldı. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve birçok işletmenin yer aldığı tanıtım günlerinde gurbetteki Ordulular sıla hasretini gideriyor. Yenikapı’daki etkinlik alanına gelen vatandaşları yöresel şive ile yazılan pankartlar karşılıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kendisine has özelliği olan şivesinden biraz farklılık gösteren Ordu şivesiyle yazılmış ‘Haçan geldiniz’, ‘Öğmeç yemeden gitmeyin’, ‘Çok şükür şinci geldik’, ‘Acuk daha kaldı’, ‘Gımıl gımıl yürümeyin acuk seyirtin’, ‘Tımbıl tımbıl yürümeyin tayıradak içeri girin’, ‘Aurdan gidili’ yazılı pankartlar etkinlik alanına gelen vatandaşları hem güldürdü hem de çocukluk hatıralarının canlanmasını sağladı.