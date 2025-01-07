Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan, 250 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve bin 200 yatak kapasiteli şehir hastanesinin sonbaharda açılması planlanıyor.

Yapımına, 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu’nun yanında, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede olması muhtemel deprem riskine karşı bin 20 adet de sismik izolatör bulunuyor.

Fiziki inşaat tamamlandı, ikmal ihalesi yüzde 75’e ulaştı

Mevcut yatak kapasitesi bin 200 olan ancak ihtiyaç duyulması halinde yükseltilebilen yatak kapasitesi imkanı olan Ordu Şehir Hastanesi, sadece Ordu değil komşu illerdeki hastalara da hizmet verecek. İlin sağlık ihtiyacını karşılayacak olan hastanenin fiziki tamamlanma oranı tamamlanırken, hastanenin genel tamamlanma oranı ise yüzde 75’e ulaştı. Şehir hastanesinin çevresindeki yol, çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalar ise devam ediyor. Hastanenin bu yıl sonbaharda açılması hedefleniyor.

“Mevcut hastaneler yetersizdi, faydası çok olacak, hizmet kalitesi artacak”

Hastane inşaatının hızlı bir şekilde devam etmesi, bölgedeki vatandaşları da memnun ediyor. Gülyalı ilçesinde ikamet eden Hamza Öztürk, “Bölgesel hastane ve bunun gibi kamu kurumlarının yapmış olduğu binalar elbette böyleye büyük fayda sağlıyor. Bunu sadece hasta bakımı olarak değerlendirmemek lazım, sosyal ve ekonomik olarak da faydaları var. Hastane büyüdükçe dışarıdan gelen hekim, hemşire ve sağlık görevlilerinde de artış olacak ve ile katkısı olacak. Şu anda mevcut hastaneler yetersiz derecede hizmet veriyorlar, sıkışıklık ve yoğunluk çok fazla. Burası açıldığı zaman hekim sayısı artacak, yeni sağlık personelleri gelecek ve hizmet şartları daha kaliteli olacak. Faydası çok olacak, hızlı bir şekilde tamamlanıp hizmete açılmasını bekliyoruz” dedi.

“Bu projeye faydasız demek hata olur, Allah yapanlardan razı olsun”

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Mesut Zengin, hastanenin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, “Tamamlanması için 7/24 saat çalışıyorlar. Çok büyük bir hastane. Bu hastane 30-40 sene yeter. Şu an mevcut hastaneler yetersiz. Allah, yapanlardan razı olsun” diye konuştu.

“Çalışmalar 24 saat devam ediyor”

Sevim Zengin isimli vatandaş, Ordu’ya böyle bir hastane kazandırıldığı için mutlu olduklarını belirterek, “Çok memnunuz. Hastane çok büyük, çalışmalar gece-gündüz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Arayıp da bulamadığımız bir hizmet”

Cahit Zengin ise hastanenin kendileri için veli nimet olduğunu aktardı. Zengin, “Arayıp da bulamadığımız bir hizmet. Allah, yapanlardan, yaptıranlardan, devletimizden ve milletimizden razı olsun. Ordu halkı için çok güzel bir yatırım. Burası sadece Ordu için değil, diğer illere de hizmet verir” şeklinde konuştu.