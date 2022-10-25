Şehir hastanesi inşaatında bulunan yapı malzemelerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İnşaat işçilerinin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol atına alınarak söndürüldü.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Ordu Üniversitesi sınırları içerisinde yükselen 900 yataklı olması planlanan Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi.

Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yangın çıktı.

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