Ordu sahillerinde sonbaharın gelişiyle birlikte bir renk cümbüşü yaşanıyor.

"Karadeniz’in incisi" olarak bilinen Ordu, bu mevsimde sararan yapraklarla ve altın sarısı, kırmızı tonlarıyla göz alıcı bir manzara sunuyor. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ya da sadece doğanın tadını çıkarmak isteyenler, sonbaharın bu benzersiz güzelliklerinden faydalanıyor.

Yeşil ve mavinin hâkim olduğu yaz aylarının ardından, sonbaharın gelişiyle sararan yapraklar ve doğanın renk paleti adeta bir tablo gibi Ordu’yu süslüyor. Bu renk cümbüşü, hem şehri hem de sakinlerini canlandırıyor. Özellikle sahil kordonunda yaşanan bu değişim, bölgeyi romantik bir atmosfere büründürerek çiftlerin uğrak yeri haline geliyor.

Ordu, her mevsimde olduğu gibi, sonbaharda da kartpostallık görüntüler sunarak, bu doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri ağırlıyor.