Ordu Kumru’da başlayan cephe iyileştirme çalışmalarında yüzde 80’lik bölüm tamamlandı. 123 binada yapılan cephe iyileştirme çalışmalarında şuana kadar 105 binada çalışmalar tamamlandı. Geriye kalan 18 binada ekiplerin çalışmaları sürüyorORDU (İGFA) - İlçelerin çehresini modern yatırımlarla değiştirerek yeni bir kimlik kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde başlattığı cephe iyileştirme çalışmalarında sona yaklaştı.

Proje kapsamında Kumru ilçesinde 123 binada dış cephe yenileme çalışması gerçekleştirecek olan Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 105 binada çalışmaları tamamlayarak ilçe merkezini estetik bir görünüme kavuşturdu.

KUMRU’DA YÜZDE 80’LİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Ordu’nun 19 ilçesinde alt ve üstyapıda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde ilçelerin siluetini değiştirmek için başlattığı çalışmalarda önemli mesafe kat etti. Yapılan projelerle, Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kabadüz Çambaşı Yaylası’nda dış cephe giydirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kumru ilçesinde cephe giydirme çalışmalarında yüzde 80’lik bölümü tamamladı.

105 BİNANIN CEPHESİ YENİLENDİ

Kumru ilçesinde çalışmalara devam eden ekipler, 105 binada cephe giydirme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında pencere denizlik, harpuşta ve balkon korkuluklarının tamirini gerçekleştiren ekipler, ticari alanlarda mevcut kepenklerin onarımını yaparak yeni tabela ve tenteler yerleştiriyor. Yağmur iniş boruları ve oluklar yenilenirken antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde ediliyor. Son olarak mantolama çalışması yapılan binalar belirlenen renklere boyanarak modern bir görünüm kazanıyor.

İlçe genelinde 123 binada cephe iyileştirme çalışması yapacak olan ekipler, geriye kalan 18 binada daha çalışmaları kısa sürede tamamlaması hedefleniyor.