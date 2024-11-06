Ordu’da, fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üretilen kivide hasat başladı. 2024 yılında yaklaşık 8 bin 600 ton olarak gerçekleşmesi beklenen rekolte ile Ordu ekonomisine yaklaşık 300 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde Tarık Tercan adlı üreticinin bahçesinde yapılan kivi hasadına katıldı. Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte kivi bahçesine giden Vali Muammer Erol, kivi hasadı yapan bahçe sahibine ve işçilere kolay gelsin dileklerini ileterek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

“Kivi üretiminin artması için çalışmalar devam ediyor”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kivi hasadında yaptığı açıklamada, “Kivi yetiştiriciliği, ilimizde fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en önemli yeri tutmaktadır. Kivi bundan 30 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki meslek büyüklerimizin yoğun gayretleri ile ilimizde yetiştirilmeye başlanmıştır. O zamanlar oldukça küçük alanlarda yetiştirilen kivide bugün bu küçük alanların yerini daha büyük modern kivi bahçeleri almıştır. Özellikle sahil ve orta kesiminde yer alan bahçelerimiz üreticilerimize ciddi manada gelir sağlamaktadır. Kivi birim alan getirisi yüksek olan aynı zamanda pazar problemi olmayan bir üründür. Özellikle ilk tesis masrafları yüksek olan kivi yetiştiriciliğinde üreticilerimize İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce bu yönde desteklemeler yapılmakta ve kivi üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir” dedi.

“Ordu ekonomisine 300 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor”

Yılmaz, gerek bakanlık kaynakları, gerekse yerel kaynaklar kullanılarak son 5 yılda yaklaşık bin dekar yeni modern kivi bahçeleri kurularak, ildeki kivi alanlarının 3 bin 914 dekara çıkarıldığını ifade ederek, “Yıllar itibarı ile değişiklik gösteren rekoltemizin 2024 yılında yaklaşık 8 bin 600 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Elde edilen bu rekolte ile ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon TL katkı sağlanmış olacaktır. Yeni tesis bahçelerimizin de tam verime geçmesi ile birlikte rekoltemizin 12 bin tonun üzerine çıkması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleriyle 2019 yılında coğrafi işaret alınan Ordu Kivisi’nin kendine has aroması ve depo ömrünün uzun oluşuyla öne çıktığını vurgulayan Yılmaz, erken hasattan kaçınılması gerektiğine de dikkat çekti.

Kivi üreticisi Tarık Tercan, 4 yıl önce kivi yetiştirmeye karar verdiğini söyleyerek, 5 dönüm alanda 3 ton kivi yetiştirdiğini, hedefinin ise 20 ton olduğunu ifade etti.