Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, çıkan baca yangınına dakikalar içerisinde müdahale ederek, muhtemel büyük bir yangının önüne geçti.

Bahçelievler Mahallesi Denizcilik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, alevler büyümeden müdahale ederek yangını söndürdü. Kısa süreli panik ve korkuya yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından mahalledeki panik yerini sevince bıraktı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi vatandaşların alkışlarını aldı.