Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından lisede deprem ve yangın tatbikatı ile ilk yardım ve yangın konularında eğitim çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında 580 öğrenci ve 25 öğretmene yangın önleme ve söndürme teknikleri temel eğitimi, tahliye tatbikatı ve ilkyardım farkındalık eğitimi verildi.

1-7 Mart Deprem Haftası olması münasebetiyle yapılan eğitim ve tatbikatlarla okul binasının tahliyesi, başlangıç yangınlarına müdahale, ağır yaralıların tahliyesi, Afet Kulübü öğrencilerinin hafif yaralı afetzedeleri tahliyesi, üst katlarda mahsur kalanların merdivenli araçla tahliyesi, serbest iniş yöntemi konuları işlendi.

Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılan tatbikatta ilk olarak siren sesinin duyulmasıyla öğrencilerin binayı kısa süre içerisinde boşaltmaları sağlandı. Akabinde deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğini görme imkanı bulan öğrencilere, bir deprem ve yangın anında yapılması gerekenler, tahliye tatbikatı ile canlandırıldı.

Yangını önleme ve söndürme teknikleri konularında öğrencilere yangın söndürme malzemelerinin kullanımı ve yangın yerinde doğru hareket tarzları gösterilirken, ilkyardım eğitimiyle de öğrenciler genel ilkyardım konularında bilgilendirildi.