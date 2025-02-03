Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, 2024 yılında ildeki hastanelerde toplam 9 milyon 362 bin 257 hastaya hizmet verildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilikte Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Ordu’daki sağlık yatırımları ve hizmetleri ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına bu tür toplantıların önemli olduğunu belirterek, "Sağlık konusunda basın, medya aracılığı ile insanlarımızla paylaşırsak hem kamuoyuna açık, her boyutuyla da denetlenebilir, ölçülebilir, sonuçları değerlendirilebilir bir sağlık hizmeti götürüp götürmediğimiz konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de bizim kendimizi onların gözünden bir kez daha görme, test etme adına bir fırsatta olur diye düşünüyoruz" dedi.

"Hastanelerde 1 yılda 9 milyon 362 257 hastaya bakıldı"

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, toplantıda yaptığı açıklamada hastanelerde 6 milyon 67 bin 502, aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde ise 3 milyon 294 bin 755 olmak üzere toplam 9 milyon 362 bin 257 hastaya bakıldığını söyledi. Tüzün, "Acil servislere ise 1 milyon 642 bin 677 hasta başvuruda bulunmuştur. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 370 bin 206 hasta muayene edilmiştir. Sağlık ailemize 146 uzman tabip, 1 uzman diş tabibi, 218 pratisyen tabip, 18 diş tabibi, 17 tıbbi sekreter katıldı. MHRS kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 90 artırarak, 2 milyon 182 bin 726’ya çıkarttık. Kamu hastanelerinde 132 bin 205 ameliyat gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetlerinde ise 94 bin 196 hasta ziyaret edildi" diye konuştu.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı İmdat Belen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özerhan Özer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Çelenk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammet Yasin Ergül ve Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok birer sunum gerçekleştirdi. Toplantı, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur, kamu ve özel hastane başhekimlerinin Ordu’daki sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar ve ihtiyaçları dile getirmesiyle son buldu.