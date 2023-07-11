Ordu’da 3 gün boyunca etkili olan sağanağın ardından heyelanlar devam ediyor. Bir evin istinat duvarı yıkılırken, evde yaşayan bir kişi güvenli alana taşındı.

Ordu’da 8 Temmuz tarihi akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağışın düştüğü Ordu’da 351 iş yeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi 290 iş makinesi, 822 personel ve paydaş kurumlarla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde de heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evin istinat duvarı çökerken, ağaçlar da yola kadar indi. Dün gece ulaşımın kapandığı yolda ekiplerin çalışması ve güvenlik önlemi alması sonucu trafik tek şeritten açıldı. Bu esnada evde yaşayan yaşlı bir kadın güvenli bir alana taşındı.

Vatandaşlar heyelan nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını, toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarının yıkıldığını, heyelan esnasında yoldan kimsenin geçmemesinin olması muhtemel bir kazanın önüne geçtiğini belirtiyor.