Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 13.’sü düzenlenen "Ordu Günleri’nde Perşembe rüzgarı esti.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Ordu Günleri etkinliğine memleket özlemi çeken Ordulular akın etti. Etkinlik alanında Perşembe Belediyesi standı en yoğun ilgiyi görenlerin başında geldi. Perşembe’nin genç Belediye Başkanı Cihat Albayrak standa gelen davetlileri büyük bir misafirperverlikle karşıladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler beraberindeki heyet ile Perşembe standını ziyaret etti. Perşembe ilçesini simgeleyen ‘Vona’ isimli tekne maketinde Başkan Albayrak ile fotoğraf çektiren Başkan Güler, Albayrak’a çalışmalarında başarılar diledi.