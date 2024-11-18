Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, Ordu-Giresun seferini yapması planlanan A Jet Havayollarına ait 00.05 uçağının gecikmesi gerginliğe yol açtı. Uçuşa dakikalar kala uçuş kapısının 302’den 111’e değiştirilmesiyle başlayan süreç, ardından yapılan rötar duyurusuyla kriz boyutuna ulaştı.

Hava şartları gerekçesiyle uçuşun 3 saat 40 dakika gecikeceği bildirildi. Ancak yolcular, Ordu-Giresun Havalimanı’nda herhangi bir olumsuz hava durumu olmadığını öğrendiklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Yolcular, yaşanan gecikmenin gerçek nedenini sorgularken, havalimanı çalışanlarıyla aralarında tartışmalar çıktı.

Rötar süresince havalimanında bekleyen yolcular, özellikle çocuklarıyla seyahat edenlerin zor durumda kaldığını ifade ederek yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti. Ancak bu taleplerine olumlu bir yanıt alamadıklarını söyleyen yolcular, A Jet Havayolları yetkilileriyle görüşme isteklerini dile getirdiler.

"Pilot yok" iddiası

Tartışmalar sırasında, uçuşun gecikme sebebinin hava şartlarından ziyade uçuşu gerçekleştirecek pilotun bulunmaması olduğu iddia edildi. Yolcular, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Olayın büyümesi üzerine bir havalimanı görevlisi, operasyonel nedenlerle gecikme yaşandığını ve yolculara su ikram edileceğini açıkladı. Görevli ayrıca, ilerleyen saatlerde yolcu haklarına dair bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Ordu-Giresun yolcuları ile havalimanı çalışanları arasındaki gergin bekleyiş sürüyor. Yolcular, durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.