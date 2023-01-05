Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Her 4 saniyede, bir ünite kana ihtiyaç duyulan Türkiye’de günlük yaklaşık 9 bin insan kana ihtiyaç duyuyor. Kan stokları azalırken, Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen ve ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere başlatılan ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyasına destek sürüyor. Bu çerçevede Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Hizmet binasında gerçekleşen kampanyada Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, personeller ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı Ordu Şubesi yetkilileri, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatıp, sıklıkla kurum ve kuruluşlar ile böyle organizeler yaptıklarını kaydettiler.