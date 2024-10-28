Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine eklenen 81 yeni ekip otosu ile araç filosu güçlendirildi.

Ordu’daki emniyet hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için alınan 81 yeni araç, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyet hizmetlerinde kullanılacak yeni araçlar için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde teslim töreni düzenlendi.

Düzenlenen programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, “Güvenlik hizmetleri bizim mülki görevler kapsamında ilk sırada sorumlu olduğumuz, emniyeti can-ı mal mahfuziyeti ırz-ı namus diye geniş manasıyla da tanımladığımız bir görev ve sorumluluk alanıdır. Bu görev ve sorumluluk alanında görev alan kamu personeli, idari kısmında çalışanlar ellerinden gelen gayreti ülkenin her tarafında olduğu gibi bu şehirde de göstermeye çalışıyor ve ortaya da bu samimi gayretle iyi sonuçlar çıkıyor. Güvenlik hizmeti söz konusu olduğunda tedbir manasında alınması gereken ne varsa eksiksiz almak gibi hem bizler kamu görevlileri hem de bu hizmetin yararlanıcısı olan vatandaşlarımızın her biri elinden geleni samimi gayretle yapmak zorundadır. Bu şehirde bu katkıyı, desteği vatandaşlık görev ve sorumluluğunun bilinciyle ortaya koyan sayın belediye başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza da hakikaten canı gönülden teşekkür ediyorum iyi ki varlar. Örnek olsunlar, onlardan da örnek alınsın istiyorum ve örnek alınarak da tedbir manasında alınması gerekenleri kimse ihmal etmesin ve kamu kurum kuruluşlarında görev alan arkadaşlarımızla işbirliği noktasında da daha istenilir, daha özenilir seviyelerde olsunlar noktasında dilek ve temennilerimi de ifade etmek istiyorum. Araçlarımızın emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını, güvenlik hizmetlerini sağlanması noktasında büyük katkılarıyla birlikte arkadaşlarımızın kazasız, belasız bu araçları kullanmalarını diliyor ve dua ediyorum, hayırlı olsun” dedi.

“Büyükşehir olarak destekçileri olacağız”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada, “Güvenlik bizim en hayati konumuz. Burada da Sayın Valimizin riyasetinde, İl Emniyet Müdürümüz Atilla Aksoy’un uygulamalarıyla şehrimiz tam bir huzur kenti haline geldi. Giderek daha da iyi noktalara, güzel noktalara ulaşıyor. Çok iyi sonuçlar aldığımız ve burada hem jandarmamızla hem emniyetimizle ve adli yargı, adalet mensuplarımızla gerçekten tam bir huzur kenti haline geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bütün çalışmalarda destekçileri olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Yeni araçlar hem suçla mücadelede, hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili bir hizmet sunma noktasında bizlere güçlü ve büyük katkı sağlayacak”

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise yaptığı konuşmada, ”Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce tüm ülkede gerçekleştirilen ve İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 7 bin 204 aracın devir teslim töreni tamamlanmış, bu araçlardan 81 tanesi ilimize tahsisi yapılmıştır. Ordu Emniyet Müdürlüğü olarak en önemli görevimiz halkımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğini en üst seviyede korumaktır. Bu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için güçlü insan kaynağının yanı sıra modern ve donanımlı araçlara da ihtiyaç duymaktayız. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada emniyet hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için araç gereç altyapımızı da çağın gerekliliğine uygun bir şekilde geliştirmek zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Ordu Valimizin önderliğinde ilimizde başlattığımız bağış kampanyasıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği, hayırsever iş insanlarımızın desteği ile yeni araçlarımızı Ordu ilinin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla envanterimize kattık. Yeni araçlar hem suçla mücadelede, hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili bir hizmet sunma noktasında bizlere güçlü ve büyük katkı sağlayacaktır. Her siren sesi bir güven mesajıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, araç alınımına katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İlçe Belediye Başkanları, Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Ahmet Aydın ile hayırsever iş insanlarına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua okundu. Protokol üyelerinin kurdele kesimi sonrası araçların anahtarları birimlere teslim edildi ve yeni araçlar şehir turu yaptı.