Depremin yaşandığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ederek bölgede günlük yaşamın normale dönmesi için adeta üs kurulmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır illerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Depremin yaşandığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ederek bölgede günlük yaşamın normale dönmesi için adeta üs kurulmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır illerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel ile bir araya gelen Başkan Güler, deprem bölgesinde yerinde yapılan çalışmalarla eksikliklerin tespit edildiğini buna göre düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Güler: “Ordu olarak yaramızı sarmaya devam ediyoruz”

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaraların sarılmaya devam edildiğini ifade ederek Ordu ile deprem bölgesi arasında bir gönül birliği oluşturulduğunu belirtti.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Ordu olarak yaramızı sarmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizi ilk andan itibaren bölgeye göndermiştik. Görev olarak Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere bize görev bölümü yapılmıştı. Biz çalışmaları ve arkadaşlarımızı yerinde görerek ihtiyaçların tespitini yapmak amacıyla bölgeye geldik. Çalışmalar yapılarak yaralar sarılmaya devam ediliyor. Burada Ordu’muz sadece büyükşehir olarak değil ilçeleriyle, sivil toplum örgütleriyle ve halkıyla tamamen bu çalışmaların içerisinde oldu. Ordu ile deprem bölgesi arasında bir gönül birliği oluşturduk.”

Başkan Güler eksikliklerin tespitinin yapıldığına dikkat çekerek, “Ekiplerimizin kısmen yerlerini değiştiriyoruz. Bazı yerlere de takviyeler gerçekleştiriyoruz. Burada ihtiyaçları tespit ettik. Koordinasyon merkezlerinde toplantılar yaptık. Burada yaşam birimleri olarak bahsettiğimiz içerisinde tuvaleti, banyosu olan konteyner ihtiyacımız var. Konteynerlerin imalatıyla ilgili çalışma yapıyoruz çünkü çadırlar yeterli olmayabilir. Onların teminini oluşturmaya çalışıyoruz. Yerinde yaptığımız çalışmalarla ihtiyaçları tespit ettik şimdi buna göre yeni düzenlemeler yapacağız” dedi.

Vali Sonel: “Devlet-millet el ele”

Adıyaman’da koordinatör Vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel de çalışmalar hakkında Başkan Güler’e bilgi verdi. Vali Sonel, “Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız buraya gelerek incelemelerde bulundu. Devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde. Devlet-millet el ele burada güzel bir koordinasyon örneği verildi. Milletimiz çok asil, hem yurt içinden hem yurt dışından çeşitli yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Ordu’ya da her yerde özel bir teşekkür var. İlk günden itibaren güzel bir çalışma yürütülüyor. Tüm Ordulu hemşehrilerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir bölgede çalışmalarına devam ediyor

217 araç 280 personelle deprem bölgesinde yaraları sarmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, yardımları ulaştırmakla kalmadığı deprem bölgesinde alt ve üst yapıdan su teminine, cenaze hizmetlerinden temizliğe kadar bölgede her türlü ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışma yürütüyor.