Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen yağmursuyu, kanalizasyon, iletişim hattı, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmaları ile sağlam bir altyapı oluşturuldu. Türkiye’nin en zorlu coğrafyasında kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde de önemli altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi.

Türkiye ortalamasının dört katı fazla yağış alan Ordu’da birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleşti. Mahalle ve grup yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuldu. Yürütülen çalışmalarla bazı caddelerdeki on yılların sorunu olan altyapı güçlendirilerek, daha verimli hale getirildi. Altyapısı sağlamlaştırılan sokak ve caddelerde ise sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Ordu Büyükşehir Belediye tarafından Ünye ilçesi Liseler Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmasının yapıldığı cadde ve sokaklarda 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.