Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin mimar, mühendis, inşaat teknikerlerinden oluşan 12 kişilik ekibi, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin mimar, mühendis, inşaat teknikerlerinden oluşan 12 kişilik ekibi, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye el ele verip ‘Türkiye tek yürek’ diyerek çalışma başlattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de tüm ekiplerini deprem bölgesi için seferber etti. Bölgeye hareket eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı 12 kişilik ekip de bölgede hasar tespit çalışmalarına katıldı. İkişerli gruplar halinde görev alarak afetzede ailelerin ev ve iş yerlerini ziyaret eden ekipler, binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında beliren hasarları inceledi. Elde edilen sonuca göre binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan hasar tespiti çerçevesinde çekiç yardımıyla sıvaları dökülerek çatlağın taşıyıcı sisteme zarar verip vermediği kontrol ediliyor. Buna göre, betonarme yapılarda kolon ve kirişteki çatlaklar ile ezilmeler ağır hasar gruplarına giriyor ve ağır hasarlı yapılar yıkılacaklar sınıfına alınıyor. Kolon ve kirişlerde çatlak yoksa duvarda olan çatlaklar hafif hasar olarak sisteme giriliyor. Az hasarlı ve hasarsız yapılar kullanılabilir, orta hasarlı yapılar da güçlendirme gereklidir şeklinde sisteme ekleniyor.

Öte yandan, yığma yapılarda az hasarlı, hasarsız ve ağır hasarlı olarak 3 tip değerlendirme yapılıyor. Yığma yapılarda duvarda oluşan parça kopmaları veya 1 santimetre üzerindeki ayrılmalar yapının ağır hasarlı olmasına sebep verdiğinden bu tip yapılar da yıkılacak yapılardan sayılıyor. Yığma yapılarda güçlendirmeye izin verilmiyor ve durumu kötüyse yıkılması yönünde karar veriliyor. Bu tip yapılarda kılcal çatlaklar ise az hasar olarak değerlendiriliyor.