Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yaptığı altyapı çalışmaları ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yaptığı altyapı çalışmaları ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in altyapıya yaptığı yatırımlar sürüyor. Başkan Güler’in talimatıyla başlayan Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirinevler mahallelerinden geçerek Civil Irmağı’na dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmaları sürüyor. Şirinevler Mahallesi’ndeki çalışmalarla 30 yıl önce yapılan ve işlevini yitirmiş olan 450 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı, Turgut Özal Bulvarı’na kadar sil baştan 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile yenilenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Şirinevler Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnan burada yaptığı açıklamada, “Şirinevler Mahallesi’nde Fındık Yatağı Deresi’nin yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Yıllardır yenilenmeyen ve yağmur yağdığında ciddi sorun oluşturan bölgede başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla altyapıyı yeniden inşa ediyoruz. Mahallenin en düşük kotunda inşa edilen bir siteyi basan yağmur suyu hattını da günün ihtiyaçlarına uygun olarak değiştiriyoruz. Dörtte bir kapasite ile çalışan hattı 2 metreye 2 metre büyüklüğündeki baksları eski halinden sekiz kat arttırıyoruz” dedi.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Tarık Set çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yıllardır bekledikleri altyapı sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.