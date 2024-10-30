Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehir ve üniversite entegrasyonunun önemine değinerek, “Bu noktada biraz daha aktif olmamız lazım. Son yıllarda epey bir faaliyet var ama bunu biraz daha şehirle birlikte uygulama merkezi haline getirebiliriz, çok sayıda konuda ortak projeler yapabiliriz” dedi.

Ordu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış programı düzenlendi. Üniversitenin morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, sonrasında ise müzik dinletisi ve tanıtım filmi sunuldu. Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2006 yılında Ordu Üniversitesi’nin temelini atarken çok mutlu bir anı yaşadıklarını söyledi. Güler, “O zaman en büyük hayallerinin böyle bir üniversitenin sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir araştırma ve uygulama merkezi olması, bir bilim otağı olmasını arzu etmiştik. Buradaki gelişmeleri de takdirle izliyoruz, 18 yıl içerisinde çok güzel atılımlar yaptı” diye konuştu.

“Üniversite ile şehrin entegrasyonu önemli, çok sayıda proje ortak proje yapabiliriz”

Üniversiteler ile şehirlerin entegrasyonunun önemine değinen Başkan Güler, hayata geçirdikleri her projede üniversite ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Eski bir TÜBİTAK görevlisi olarak ve aynı zamanda Türk-Japon üniversitelerinde birkaç tanesinin yapılanmasında bulunmuş birisi olarak şunu söylemek istiyorum; şehirle üniversitenin entegrasyonu çok önemli, bu noktada biraz daha aktif olmamız lazım. Son yıllarda epey bir faaliyet var ama bunu biraz daha şehirle birlikte uygulama merkezi haline getirebiliriz. Mesela biz çok sayıda konuda ortak projeler yapabiliriz. Bunlar hayali şeyler değil, yaptığımız şeylerin uygulaması. Mesela bir aktif karbon fabrikası kuruyoruz, her şeyi halloldu, dünyada fındık üretiminde bir numaralı il olarak, fındıkla ilgili araştırmaları biraz daha derinlemesine yapmamız lazım. Kahverengi kokarca olayı var, biz bir bilim kurulu kurmaya karar verdik, üniversitenin de ziraat fakültesi var, oradan aktif katkı bekliyoruz. Öbür taraftan bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik faaliyetler var. Burada fakültemiz ışık tutacak çalışmalar yapabilir. Ekonomi ve uygulama ile ilgili aktif projeleri birlikte yapabiliriz. Bu aynı zamanda merak edilecek de bir konu, üzerinde durmamız lazım” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise, “Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 18 yıl boyunca bilgi ve bilimin rehberliğinde kararlı adımlarla ilerledik. Bugün, 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulumuzla birlikte, bin 600’e yakın akademik ve idari personelimiz ile 20 bine yakın öğrencimize hizmet vererek nitelikli büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda, eğitim alanında kazandığımız başarıları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Törende, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından ‘Gelecek İçin Bilim: Bilim Disiplinleri Etkileşimi’ konulu ilk ders verildi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunulan törende, fakülte ve yüksekokullara birincilik ile yerleşen öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sonrasında ise üniversitede profesör ve doçent kadrosuna atanan akademisyenlerin biniş giyme töreni gerçekleşti.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.