Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kentin simgelerinden Boztepe’yi beyaza bürüdü.

Şehrin terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye çıkan vatandaşlar, kartpostallık manzaralar eşliğinde fotoğraf çektirdi, bazıları ise karda oynayarak anın tadını çıkardı.

Boztepe’ye çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, doğaseverlerin bu manzarayı mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Ordu’da hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart itibarıyla 7 ilçede tüm okullarda, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildi.