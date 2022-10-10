Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-16 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı’nda “Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile düzenlenecek 11. Ordu Günleri’nin tanıtımı, Kadıköy meydanında bando gösterisi eşliğinde yapıldı. Bando takımının gösterisi ve vatandaşların eğlencesi havadan görüntülendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-16 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı’nda “Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile düzenlenecek 11. Ordu Günleri’nin tanıtımı, Kadıköy meydanında bando gösterisi eşliğinde yapıldı. Bando takımının gösterisi ve vatandaşların eğlencesi havadan görüntülendi.

“Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile gerçekleşecek 11. Ordu Günleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlık çalışmaları çerçevesinde tanıtım ve duyuru amacı ile Kadıköy’de etkinlik düzenlendi. Kadıköy meydanında vatandaşlara paket fındık dağıtımı gerçekleşirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando takımı gösteri yaptı. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan, bando takımının gösterisi ve vatandaşların eğlencesi havadan görüntülendi.

“Vatandaşlara fındık da dağıtıyorlar, çok güzel olmuş”

Bando gösterisini izleyen vatandaş Ahmet Yıldırım, “Etkinlik çok güzel, Maltepe’ye de gittiği zaman çok güzel olacak. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bunun yanında vatandaşlara fındık da dağıtıyorlar çok güzel olmuş.” dedi