Ordu’da sanayisi, ekonomisi ve istihdamı açısından son derece önemli bir devlet yatırımı olan Ordu 2. Organize Sanayi, yatırımcılar için yer tahsisine hazır hale getirildi.

Ordu’da sanayisi, ekonomisi ve istihdamı açısından son derece önemli bir devlet yatırımı olan Ordu 2. Organize Sanayi, yatırımcılar için yer tahsisine hazır hale getirildi.

Altınordu İlçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey İlçesi Güzelyurt ve Eymür Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan toplam 877 dönüm arazi üzerine kurulan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesinin nazım ve uygulama imar planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 17 Ocak 2023 tarihinde onaylandı.

Yatırımcılara parsel tahsisi yapılmasına başlandığı, halen 5 fabrikanın temelini atıp inşaata başladığı 2. OSB’de bu yıl 32 fabrikanın temelinin atılacağı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcılara açık 100 dönüm arsasının bulunduğu 2. OSB’de lisanslı depo inşaatı da gerçekleştirilecek.

Halen Altınordu, Ünye ve Fatsa’da bulunan tüm OSB’lerde 11 bin olan çalışan sayısının 2. OSB’nin tam kapasite faaliyete geçtiğinde 30 bin kişilik istihdama ulaşması bekleniyor.