Ordu’da millet bahçesinin yapılacağı alan olan 19 Eylül Stadyumu’nda yıkım çalışmaları başladı.

Ordu 19 Eylül Stadyumu’nun bulunduğu alanda yapımı planlanan millet bahçesi için kuzey kale arka kısmında yıkım çalışmaları başladı. Adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’yu 19 Eylül günü ziyaret etmesinden alan stadyum, son genişletilme çalışmasından sonra UEFA standartlarında bir stadyum haline gelmişti. Işıklandırması 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında aktif hale gelen stadyumda bir protokol tribünü, 2 VIP tribünü, 2 kapalı tribün, bir engelli tribünü, 760 kişilik misafir seyirci tribünü, iki kale arkası tribünü ve bir maraton tribünü bulunuyordu.

1967 yılından itibaren müsabakalarını oynadığı 19 Eylül Stadyumu’nda 75 günlük yıkım ve moloz kaldırma işlemlerinin ardından millet bahçesi için çalışmalar başlayacak.

Yıkım ve moloz kaldırma işlemleri 75 günde tamamlanacak

Yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkililerinden Ersin Tiken, “Çalışmalara bugün başladık, toplamda 5 tane iş makinemiz var. 75 günde bitirmeyi planlıyoruz, komple temiz hale getireceğiz, sonrasında millet bahçesi için hazır hale gelecek. Bugün başladığımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.