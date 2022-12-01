Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, yöneticilik bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orcan Mızrak profesörlük unvanını aldı.

Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, yöneticilik bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orcan Mızrak profesörlük unvanını aldı.

Aynı zamanda eski Erzurum Verem Savaş Dernek Başkanı, dönemin Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Eğitimci Yazar Kayak Baş Öğretmeni merhum Şenol Mızrak’ın oğlu olan Orcan Mızrak profesörlük kadrosuna atandı.

‘Karda Başbar’ isimli Bir organizasyonun anatomisi kitabında editörlüğünü de yapan Prof. Dr. Orcan Mızrak’ın Ulusal ve uluslararası hakemli bir çok dergide makaleleri, bildirileri ile çeşitli projelerde çalışmaları ve eserleri bulunuyor.