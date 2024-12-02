Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı’na dahil edilirken, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı’nın vadnin tanıtım ve markalaşma faaliyetleri devam edecek.

Resmi Gazetede yer alan kararda şu ifadelere yer verildi: “Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı‘na dâhil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

2023 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında ‘Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması’ isimli projenin uygulandığı ve sonrasında Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile tanıtım ve markalaşma çalışmalarının sürdürüldüğü Soğanlı Vadisi’nin Kapadokya Alanı’na dahil edilmesi, bölgenin bütünsel turizm anlayışını güçlendirecek ve yerel kalkınmayı destekleyecek.

Ajans tarafından 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uygulanan ‘Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında araştırma, tanıtım ve markalaşma faaliyetleri sürdürülecek. İlgili paydaşlarla birlikte yapılacak ulusal ve uluslararası proje başvuruları ile bölgenin turizm potansiyeli güçlendirilecek.