Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Hasat Bayramı” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral, Hasat Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ederek başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Ülkemizin her karışının bereketli topraklara sahip olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hasat, çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayramdır. Çiftçilerimiz, bugün sadece tarlalarındaki ürünün hasadını yapmıyor, aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Bu anlamda ekmeğini topraktan çıkaran değerli çiftçilerimiz her türlü takdiri hak ediyor. Küresel salgının hayatın her alanını olumsuz etkilediği bir dönemde ve bu yıl kuraklığa rağmen boş durmadan ve tüm zorluklara rağmen üretim faaliyetlerine devam ederek, tarımsal çalışmalarınıza devam ettiniz için siz çiftçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları, yaşamın pek çok alanında olduğu gibi tarımsal üretim üzerinde de günden güne etkilerini artırmaktadır. bu olumsuzluklara karşın, üstün bir gayret göstererek, faaliyetlerini sürdürmeye devam eden üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üreticilerimizin emeğinin, alın terinin ve umudunun karşılığına, hasarsız, bolluk, bereket ve sağlıkla ulaşmasını diliyor, Hasat Bayramı’nı kutluyoruz.”dedi