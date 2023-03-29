Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Üsküdar’da Türk hat sanatının çağdaş öncülerinden Muhammet Mağ’ın eserlerinden oluşan ‘Çağdaş Hat Sanatı Sergisi’ni gezdi.

Depremzedeler yararına yapılan sergide birbirinden değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sundu. Başkan Oral da geliri depremzedelere gönderilmek üzere bir tablo satın aldı.

Çok özel bir sergiye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Türkiye’nin sayılı hat ve tezhip sanatçılarından Muhammet Mağ’ın satın almış olduğum eserinin gelirini depremzedelere bağışlaması mutluluğumu ikiye katladı. Güzel eseri ve yaklaşımı için değerli sanatçımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sergiden gelecek olan kazancın depremzedelere gönderileceğini belirten Hüsnühat sanatçısı Muhammet Mağ, “Eserimiz 26 +1 özel eserden oluşmaktaydı. Çağdaş hat sanatı, yaşadığımız dünya düzeninde evrensel olabilme gayretidir. Türk halk sanatının modern imkânlarını arama gayretidir aslında. Bu eserler ilk defa burada sergileniyor. Bu vesileyle yaşayan toplumun değişen zihinlere, özellikle Z kuşağı diye tabir edilen kuşaklara bu sanatların tekrar sevdirilip muhafaza edilmesini sağlamayı istiyoruz” dedi.