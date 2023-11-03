AK Parti’nin 21 yıldır tek başına iktidar olduğunu ve girdiği tüm seçimleri halkın desteğiyle açık ara kazandığını ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İçten ve dıştan gelen her türlü saldırılara rağmen AK Parti, Türkiye’nin teminatıdır” diye konuştu.

AK Parti’nin gücünü Türk milletinden aldığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ülkemiz ve milletimize hizmet etmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek” dedi. Başkan Oral, “Biz güncümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle ülkemize hizmet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerine ulaşamayanlar bugün ekonomimiz üzerinde oyunlar oynayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türk demokrasisi ve milli irade açısından olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan Oral, “İktidardaki 21. yaşını kutlayan AK Parti, siyaset tarihimizin ezberlerini bozmuştur” dedi. Oral, Türk milletinin, geçen 20 yıl içinde huzur, güven ve istikrarın yanında olduğunu belirtti.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren dünyadaki mazlumlara arka çıkarak, yetimin hakkını koruduğunu ifade eden Başkan Oral, “Türkiye sadece İslam aleminin değil, dünyadaki tüm mağdur ve mazlum halkların umududur. Türk milleti de bu bilince sahiptir. Türkiye olarak, 2053 ve 2071 Türkiye’sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileye; partimizin iktidardaki 21. yıl dönümünü kutlarım. Bu kutlu hareketin; şehrimize, ülkemize ve dünyanın birçok noktasında Türkiye hakkında büyük ümitler taşıyan insanlara huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.