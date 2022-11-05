Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri tarafından ’Orada Olmak-Karşılaşmalar’ isimli resim sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri tarafından ’Orada Olmak-Karşılaşmalar’ isimli resim sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan ‘Orada Olmak-Karşılaşmalar’ isimli resim sergisi açılışına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Akademisyenlerin eserlerinden oluşan resim sergisi 8 Kasım tarihine kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi D blok fuaye ve sergi alanında sergileneceği bilgisi verildi.