Optimar Araştırma Şirketi Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı sonuçları paylaştı.

Optimar Araştırmanın yayımladığı son seçim anketine göre “Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 33.5 AKP, 22.6 CHP, 8.3 HDP, 6.7 MHP, 6.8’i İyi Parti, 5.4 Memleket Parti ve 0.9 Yeniden Refah Partisi yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle şekillendi:

AKP: 38.4

CHP: 25.9

HDP: 9.5

MHP: 7.7

İyi Parti: 7.8

Memleket Parti: 6.2

Yeniden Refah Partisi: 1.0

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya veririsiniz?” sorusuna ise yanıtlar şu şekilde oldu;

Recep Tayyip Erdoğan : 47.4

Kemal Kılıçdaroğlu : 45.3

Muharrem İnce : 6.5

Sinan Oğan : 0.7