Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İlham Gülçek, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Batman’da 1992 yılında dünyaya gelen Opr. Dr. Gülçek, orta ve lise öğrenimini Batman Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016-2017 yıllarında mecburi hizmet görevini Siirt’te yerine getirdi. Opr. Dr. Gülçek, 2017 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı Göğüs Cerrahi Uzmanlık Eğitimini 2022 Aralık ayında tamamladı.

Opr. Dr. Gülçek, 2023 Ocak ayında mecburi hizmeti nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Temmuz 2023’te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2023 Ekim ayında Gaziantep Şehir Hastanesi’ne atandı.

Minimal invazif cerrahi üzerine deneyim sahibi olan Opr. Dr Gülçek, alanındaki birçok ameliyatı VATS (Video Eşliğinde Torakoskopik Cerrahi) yöntemiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Opr. Dr. Gülçek’in mesleki ilgi alanları akciğer kanseri ve mediastinal tümörler, timüs cerrahisi, göğüs duvarı tümörleri ve doğumsal deformiteler (Güvercin göğsü - kunduracı göğsü), akciğerin enfeksiyöz hastalıkları, kapalı (Endoskopik) akciğer ameliyatları, bronkoskopik girişimler ve hava yolu hastalıklarıdır.

Evli ve iki çocuk babası olan Opr. Dr. Gülçek’in Türk Göğüs Cerrahi Derneği (TGCD), Türk Toraks Derneği (TTD), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), The American Association for Thoracic Surgery (AATS), Thoracic Society of Thoracic Surgeons (STS) üyelikleri bulunmaktadır.