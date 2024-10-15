OPPO’nun dünya çapında başlattığı OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024’ün kazananları açıklandı. Kazanan eserler Kasım ayında Paris Photo'da sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - OPPO’nun dünya çapında sürdürdüğü IF Fotoğraf Ödülleri’nde bu yıl, 15 fotoğrafçı; Usta, Gümüş ve Bronz ödülleri başta olmak üzere diğer ödüllerin de sahibi oldu.

Usta Ödülü, 'Hutuo Nehri Kenarında Yaz' isimli fotoğraf olan ve çocukluğun geçici neşesini yakaladığı, ışık ve hareketi ustaca kullanmasından dolayı Liang Xibing'e verildi.

OPPO imagine IF Ustası olarak, Liang Xibing 24 bin dolar değerinde büyük ödülü kazanmasının yanı sıra OPPO’nun resmi fotoğrafçısı olacak ve çeşitli OPPO etkinliklerine öncelikli olarak erişim sağlayabilecek.

Jürinin hem bir film afişine hem de bir çizime benzettiği, ‘Wandou ve Ayıcığı’ isimli fotoğraf He Huapei’ye Gümüş Ödül’ü getirdi. Fotoğrafta çocuk ile oyuncağı arasındaki dokunaklı bağın yakalanması etkileyici bulundu.

Bronz Ödül’ün sahibi olan Shailendra Singh’in ‘Barışçıl Bağ’ adlı eseri de hayal gücünü harekete geçirmesinden dolayı övgü topladı.

Jüri, OPPO Find N3 Flip gibi araçların, fotoğrafçıların profesyonel kalitede görüntüleri canlı ayrıntılar ve atmosferle yakalamalarının mümkün olduğunu bu fotoğraflarla da gördüklerini de belirttiler.

36 Onur Ödülü, Manzara, Portre, Renkler, Solgun Olmayan An, Moda, Anlık, Işık, Seyahat ve Koleksiyon gibi dokuz kategoriye dağıtıldı. Yarışma, mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayan farklı yaratıcılıkları ödüllendirdi. Ayrıca, bu yıl ilk kez beş Genç Özel Ödülü sunuldu; bu ödüller, yeni neslin ilham veren yeteneklerini tanımak ve kutlamak amacıyla tasarlandı.