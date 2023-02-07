İnegöl Belediyesi, kendi iş makinası ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek operatör ve iş makinası sahiplerine çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, kendi iş makinası ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek operatör ve iş makinası sahiplerine çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İnegöl Belediyesi çalışmalara katılabilecek operatörlere ve iş makinası sahiplerine çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, vinç, ekskavatör, loder (yükleyici), kamyon ve greyder için kendi iş makinası ile deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek, aynı zamanda taşıyıcı ile birlikte deprem bölgesine gitme imkanı bulunan iş makinası ve operatörlerin 153 hatları üzerinden çözüm merkezine başvurmaları istendi.