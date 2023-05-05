Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Gökhan Yöyler, Urartu Göz’de hizmet vermeye başladı.

Van’ın ve bölgenin tek göz merkezi olan Urartu Göz, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yıllardır bölge halkına göze dair her konuda hizmet sunan Urartu Göz, Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Gökhan Yöyler’i kadrosuna dahil etti. 10 yıldır sağlık alanında görev yapan Yöyler, yaklaşık 7 yıldır göz hastalıklarına dair hizmet sunuyor.

Urartu Göz’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yöyler, “Devlette yapılamayan bazı girişimsel işlemler yapmaktayım. Bu işlemleri de özel bir hastane bünyesinde yapmak daha mantıklı olup, bu hastanenin de tam teşekküllü ve geniş yelpazeli bir hastane olması gerekiyor. Bu anlamda Urartu Göz, bölgedeki en teknolojik ve en geniş düzeyde hasta popülasyonu olan bir hastane. Bu yüzden Urartu Göz’ü tercih ettim. Yoksa İzmir ve İstanbul’da da gidebileceğim klinikler mevcuttu. Bölge için büyük bir nimet olan Urartu Göz, şu an batıdaki en iyi göz hastanelerinden bile çok daha geniş teçhizatı olan bir hastanedir” dedi.

Diğer uzman göz doktorları gibi göze dair her alanda hizmet sunabildiğini vurgulayan Yöyler, “Ameliyat dışı uygulamalar olarak yüz gençleştirme için mezoterapi, PRP, somon DNA uygulamaları, yüz dolgu uygulamaları, toksin (botox) uygulamaları, askı ile kaş aldırma ve göz çekikliği işlemleri yapıyoruz. Ameliyat olarak da üst ve alt göz kapak ameliyatı, kapalı alt göz torbası, katarakt, akıllı mercek ve lazer ile göz çizme ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında keratokonus hastaları için lazer müdahalesi ve retina hastalıkları için tıbbi ve girişimsel işlemler, çocuk göz sağlığı ve hastalıkları için de takip ve tedavi uygulamalarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.