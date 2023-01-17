Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Van ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarına katılmak üzere görevlendirilen ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak Malatya’ya dönen Özel Harekat Polisleri için koç kesim töreni düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Van ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarına katılmak üzere görevlendirilen ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak Malatya’ya dönen Özel Harekat Polisleri için koç kesim töreni düzenlendi.

Törene, Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şube müdürleri ve polisler katıldı. İl Müftülüğünde görevli Din Eğitimi Uzmanı Mehmet Türker tarafından yapılan duanın ardından operasyondan dönen Özel Harekat Polisleri için koç kesildi.

Allah için kesilen koç kurban eti Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.