Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Terör Örgütü PKK’ya karşı Bitlis’in Hizan ilçe kırsalında yürütülen operasyonda rahatsızlanan bir asker helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK’ya yönelik kırsal operasyonları devam ediyor. İl ve ilçe kırsallarında terör örgütüne yönelik bir operasyonda Hizan ilçe kırsalında gerçekleştiriliyor. Zorlu kırsal şartlarına rağmen operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Hizan kırsalında yürütülen operasyonlarda bir askerin rahatsızlanması nedeniyle acil müdahalede bulunuldu. Helikopter ile operasyon bölgesinden alınan asker Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Helikopterle operasyon bölgesinde alınan asker hastane bahçesine indirilip sağlık görevlilerine teslim edildi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.