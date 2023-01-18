Şanlıurfa merkezli 2 ilde 13 farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt tesisi tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde 13 farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt tesisi tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Şanlıurfa merkezli Ankara’da kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, akaryakıt ayrıştırma tesisi ile karşılaştı. Tesiste arama yapan ekipler, 29 bin 565 litre akaryakıt, 775 kilogram akaryakıt ayrıştırma kumu, çok sayıda akaryakıt tankı, jeneratör ve santrifüj pompa ele geçirdi.

Operasyonda 14 zanlı hakkında adli işlem yapılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.