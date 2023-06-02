Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama yapılan evde 64 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından ikamette yapılan aramalarda 83 kilogram kaçak tütün, 64 bin 600 adet boş makaron, 21 adet el sarma makinesi, 2 adet elektrikli terazi ve 120 adet tütün sarma kağıdı bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.